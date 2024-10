El Museu de Llívia proposa una sortida guiada a la via romana de la Cerdanya, aquest dissabte

Imatge del Museu Municipal de Llívia (Turisme Cerdanya)

El Museu de Llívia ha presentat les activitats organitzades enguany per a celebrar les Jornades Europees del Patrimoni, una iniciativa de la Comissió Europea que compta amb la participació de més de quaranta estats i que es duu a terme entre l’11 i el 13 d’octubre. El Museu de Llívia s’afegeix a aquesta celebració i, en aquest sentit, proposa una sortida guiada a la via romana de la Cerdanya, en una ruta entre la Cabanassa i Eina, a l’Alta Cerdanya.

Aquesta activitat està prevista per al dissabte, 12 d’octubre, amb punt de trobada a la benzinera de Llívia, a dos quarts de nou del matí (amb vehicles particulars). Cal portar calçat adequat per a fer la sortida i també disposar d’una bona condició física (tot i que cal aclarir que el desnivell no és molt exigent). Per a poder-hi participar cal inscriure’s al correu electrònic museu@llivia.org o al telèfon de l’oficina del Museu: 972896313. Aquesta activitat és gratuïta.

La via romana de la Cerdanya –Srata Ceretana— connectava Ruscino amb Lleida, passant per Llívia (Iulia Lybica).





Joc de pistes i portes obertes

Continuant amb el programa de les jornades a Llívia, a la tarda s’ha previst el “Joc de pistes: Les mil històries del museu”, a les 17.00 hores. És una activitat pensada per a famílies amb nens de 8-12 anys. L’activitat va lligada amb l’entrada al museu.

Val a dir que en el marc d’aquesta jornada, el museu i l’exposició “Fronteres. Línia de tall” es podran visitar de forma gratuïta, en els horaris habituals d’obertura del servei.