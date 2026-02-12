JJOO: Gina del Rio tanca els Jocs amb la 35a posició als 10km individuals en skating

L’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, ha disputat aquest dijous els 10km individuals en skating dels Jocs Olímpics d’hivern. A l’estadi de Predazzo l’andorrana ha estat 35a, a només 15 segons del top30. L’esquiadora andorrana ha completat la cursa de 10km amb un crono de 25.25,9, a 2.36,7 de la guanyadora, la sueca Frida Karlsson, que ha rebentat la carrera amb un 22.49,2, deixant a la medalla de plata, la seva compatriota Ebba Andersson, a 46,6 segons, i a Jessie Diggins (Estats Units), bronze a 49,7.
Del Rio ha acabat a només 15 segons del top30, que ha estat per a la finlandesa Vilma Nissinen amb 25.10,6, en una cursa que començava amb l’andorrana sent molt regular en una pista salada per a afavorir la duresa de la neu, ja que els últims dies estava molt tova.
Al km1,8 Del Rio era 35a, a 17,8 segons, i en el km3,7 es mantenia en aquesta posició, a 41,2 de Karlsson, que ja dominava la prova a cada punt quilomètric. A meitat de cursa (km4,9), l’andorrana guanyava una posició, igualada al crono amb la francesa Julie Pierrel (+1.21,8), mentre que en el km7,4 es mantenia 34a amb +1.52,9, i en el km8.6 amb +2.18,6, pràcticament igualada en crono amb la canadenca Sonjaa Schmidt, que finalment en l’arribada (km10) superava per tres segons el crono de Del Rio per a treure-li la 34a posició i deixar a l’andorrana finalment 35a.
Gina del Rio: “Les sensacions han estat millor que les dues curses anteriors, m’he notat més còmode amb els esquís, tot i que ha estat una cursa molt dura perquè he donat tot el que tenia. És un circuit molt exigent amb moltes pujades i la duresa la posa la pròpia cursa i les corredores que collen; tot és dur i com que no estic al cent per cent físicament, doncs, tot és dur de gestionar. Estic més satisfeta que amb les altres dues curses, però no estic supercontenta amb els Jocs Olímpics, però sí que aquesta darrera cursa em deixa un millor sabor de boca”.