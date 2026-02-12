Un detingut per conduir amb el permís suspès i, un altre, per identificar-se amb una identitat falsa

Aquest passat dimecres, el Cos de Policia va detenir un motorista de 31 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per conduir amb el permís suspès. El van controlar al vespre a la carretera general número 2 (CG-2) a l’altura de Racons. A més d’incomplir la prohibició de conduir, va fer un avançament en un tram amb línia contínua.
Finalment, la Policia ha arrestat, aquesta setmana, a la frontera francoandorrana, un turista de 28 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic, en concret per identificar-se amb una identitat falsa.