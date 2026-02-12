Tancaran part de l’avinguda Salou, aquesta nit, per a podar arbrat i prevenir riscos

La caiguda d’un arbre a l’avinguda Salou, poc després de les 8 del matí, ha generat importants retencions a la vall central, a l’altura del Lycée Comte de Foix. Diversos vehicles s’han vist afectats per l’incident, tot i que, segons els cossos de seguretat, no hi ha hagut ferits. La circulació ha quedat tallada a la CG-1, entre l’Estadi Comunal i la rotonda de la Comella, mentre Bombers, Policia i tècnics comunals treballaven per a retirar l’arbre i netejar la zona.
Davant els forts vents que continuen afectant el país, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat un tall preventiu de la carretera aquesta nit de dijous, de les 21.30 a les 24 hores, per a podar arbres que puguin representar un risc. Casal ha explicat que es tracta d’una mesura per a minimitzar perills per a vianants i conductors.
Els Bombers han hagut d’efectuar diverses intervencions simultànies pel vent. Han assegurat el sostre de l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella, han revisat lloses de diversos terrats amb risc de despreniment i han tancat part de la plaça de la Germandat per la caiguda d’unes plaques solars.