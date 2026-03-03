Gina del Rio, 12a en caure per l’empenta d’una rival en semifinals de l’sprint dels Mundials U23 quan liderava la prova

L’esquiadora de fons del Principat, Gina del Rio, ha finalitzat avui 12a a l’sprint skating dels Campionats del Món U23 de Lillehammer (Noruega), després que hagi caigut en semifinals en rebre l’empenta de la sueca Elin Henriksson quan l’andorrana liderava la prova. Així, Gina del Rio ha finalitzat 12a després que en semifinals hagi arribat la 6a de la sèrie a meta i no poder classificar-se per a la final en caure quan liderava la prova.
En un revolt en baixada la sueca Elin Henriksson, que al final ha estat la medalla d’or, ha fet dos intents d’entrar per l’interior en ple revolt i en un d’ells ha tocat a l’andorrana, que ha caigut i ha perdut allà totes les seves opcions d’estar en la final. En aquell moment, Del Rio i Henriksson marxaven primera i segona de la sèrie, demostrant la seva superioritat respecte a la resta de competidores.
Competició rodona
Del Rio estava fent una competició rodona, quan primer a les classificatòries assolia el passi a les finals amb el 8è temps (2.59.08, +2.82 respecte al millor registre, que era per a la sueca Elin Naeslund amb 2.56.26), i després als quarts de final guanyava la seva sèrie.
Dominadora en quarts de final
En el heat 5 de quarts, Del Rio aconseguia recuperar el terreny perdut en enganxar-se a l’inici amb una rival durant una pujada, i posar-se després a liderar la cursa, per a completar la sèrie primera amb 2.56.20, amb la francesa Leonie Perry classificant-se també per a semifinals, i quedant fora la italiana Nadine Laurent, la txeca Anna Marie Jaklova i les finlandeses Selene Rossi i Silva Kemppi.
La topada en semifinals
En semifinals, amb Henriksson, Perry, la nord-americana Samantha Smith, la també sueca Evelina Crusell i la finlandesa Nora Kytaja, l’andorrana es mostrava molt forta d’inici quan es posava per davant a la primera pujada. Dominava la sèrie amb sensació de control, però en la baixada llarga amb revolt, la sueca intentava entrar per l’interior i amb un parell de topades amb el pal acabava tirant a terra a Del Rio, que veia com s’esfumaven les seves opcions d’entrar a la final que tenia a tocar.
La carrera ha finalitzat amb l’or de Henriksson, mentre que la plata i el bronze han estat per les noruegues Mina Sofie Kjaeraas Moland i Helene Ekrheim Haugen, respectivament.
Ara, a la Copa del Món de Lahti
L’equip viatja aquest dimarts mateix a Finlàndia, per a estar present a la Copa del Món de Lahti del cap de setmana. L’staff tècnic i la corredora ja tenien decidit abans de l’sprint que el pròxim objectiu esportiu seria centrar-se en la cita de la Copa del Món finlandesa, on Del Rio competirà a les curses de dissabte (sprint en skating: classificatòria a les 10:00h, les finals a les 12:30h) i diumenge (10km individuals en clàssic, a les 11:30h).
Xabier del Val, director de la secció de fons: “Ha estat un dia dur, les coses no han sortit com haguéssim volgut. Penso que Gina estava bé, ho ha demostrat en el seu quarts de final i en la semifinal, que estava bé de forma, que tirava bé, que estava esquiant bé. Però, en la semifinal ha tingut, quan anava primera, segona en la semifinal, una petita topada amb la sueca, s’ha caigut i la veritat és que tant la Gina com tot l’equip estem molt decebuts d’haver perdut aquesta oportunitat de fer un bon resultat, perquè sabíem que teníem la capacitat”.
“Crec que la disciplina d’sprint skating és així, hi ha contactes i a vegades cauen del nostre costat i avui hem tingut la mala sort que ens ha perjudicat. Hem de superar-ho, mirar cap endavant i ja està. Ara tot l’equip hem decidit que viatjarem a Lahti per la Copa del Món per a l’sprint skating del dissabte i el 10km clàssic del diumenge. Donem prioritat a la Copa del Món i ara amb ganes de passar pàgina i donar tot el dissabte i demostrar el que podem fer”.