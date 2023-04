Dues poles i dues victòries: brillant tornada d’Amalia Vinyes a la competició

Amalia Vinyes amb el nou Audi (Baporo Motorsport)

Aquest cap de setmana (1 i 2 d’abril) s’ha disputat al Circuit de Navarra la primera cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència, escenari elegit per Amalia Vinyes per a tornar a la competició després d’un any 2022 en blanc. L’andorrana ho ha fet a bord d’un cotxe nou per a ella, un Audi RS3 LMS SEQ, un vehicle que s’emmarca a la Classe 1 del Campionat d’Espanya de Resistència.

Tot i que el cap de setmana inicialment estava plantejat com una prova per a fer-se al nou cotxe, que no havia pogut provar tret d’uns tests de pretemporada, les seves prestacions han convençut Amàlia des del primer moment. De fet, a la jornada de dissabte va signar el millor crono entre els vehicles de la seva classe i, amb això, va aconseguir la pole per a les dues curses que es van disputar diumenge.

Després de fer els ajustaments necessaris al cotxe per a adaptar-s’hi encara més, Amalia Vinyes va sortir a les dues curses convençuda que podia lluitar pel podi. I no només ho va aconseguir, sinó que no va donar opció als seus rivals i va aconseguir la victòria a les dues curses. De tota manera, els comissaris van decidir després suspendre la segona cursa per a tots els participants, a causa d’una confusió general a la sortida del safety car.

Per a la pilot andorrana, “el cap de setmana només es pot qualificar com a excel·lent. Veníem aquí a Navarra amb la intenció de fer els màxims quilòmetres possibles amb el nou cotxe i marxem amb dues poles i dues victòries. No es pot demanar més!”. La pilot de Baporo Motorsport assenyalava en acabar la segona cursa que “m’he sentit molt a gust amb el cotxe, és increïble com he rodat durant tot el cap de setmana. No em podia imaginar una tornada millor a les curses”.

La propera cita del Campionat d’Espanya de Resistència serà al traçat portuguès de Portimao, a l’Algarve, els dies 6 i 7 de maig.