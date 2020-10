Gallardo veu necessària la innovació per fer front als reptes derivats de la pandèmia

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, –juntament amb el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert– ha presidit aquest dimarts a la tarda la IV Reunió de Ministres i Altes Autoritats Iberoamericanes de Ciència, Tecnologia i Innovació. La reunió, que Andorra organitza i acull de forma telemàtica al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, s’emmarca en els actes de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern. Un dels temes centrals de la trobada és compartir experiències per potenciar la cooperació orientada al desenvolupament sostenible i la recuperació socioeconòmica en l’espai iberoamericà, ressaltant la promoció de la ciència, tecnologia o innovació.

Alhora, durant la reunió s’han posat en comú les actuacions que s’estan impulsant per combatre el coronavirus SARS-CoV-2 en els diferents països de la regió iberoamericana. Gallardo ha explicat que, en el context mundial actual, la pandèmia derivada del coronavirus evidencia encara més la importància de la innovació com a instrument per prevenir, combatre i fer front als efectes de fenòmens com les crisis sanitàries, el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat o els desastres naturals.

Precisament el titular de Presidència, Economia i Empresa ha destacat que un dels reptes que ha posat sobre la taula la reunió ministerial és la bretxa digital, agreujada per la situació provocada per la COVID-19. “Tenim el repte que la tecnologia arribi a tota la ciutadania i ho faci sota el paraigua del desenvolupament sostenible i la innovació”, ha emfatitzat Jordi Gallardo. Un dels objectius de la reunió és que sorgeixi una estratègia perquè tots els països puguin afrontar de la mateixa manera el repte de superar la bretxa digital. Així ha explicat que Andorra pot exportar models i també pot aprendre dels països participants a la trobada ministerial.

Cal recordar que el lema escollit per la Secretaria Pro Tempore (SPT) andorrana per a la Cimera de Caps d’Estat i de Govern és Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus. De fet, des de la SPT es concep la innovació com a palanca de transformació i acceleradora del desenvolupament sostenible.