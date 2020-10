Executiu i Comú d’Andorra la Vella pacte que la sala d’exposicions del Govern s’ubiqui a la capital

El Ministeri de Cultura i Esports i el Comú d’Andorra la Vella estan enllestint un conveni de col·laboració per traslladar provisionalment en dependències comunals la futura sala d’exposicions del Govern. El document, que es presentarà de manera pública en els propers dies, defineix a grans trets que el comú cedirà un espai ubicat al Parc Central a canvi que el Ministeri hi ubiqui les properes exposicions que té contractades.

Aquesta nova ubicació serà momentània mentre no estigui acabat el futur edifici d’Andorra Telecom, que acollirà de manera definitiva la sala d’exposicions del Govern, tal com recull el full de ruta de l’Executiu, Horitzó23. Aquest trasllat es fa després que l’antiga sala d’exposicions, Artalroc, hagués de tancar les seves portes en l’antiga seu ubicada a Escaldes-Engordany.

El Govern té el convenciment que es tracta d’un recurs absolutament necessari per al país, tant pel que fa a la destacable tasca de difusió i dinamització cultural que s’hi du a terme, com per a la imbricació entre els diferents agents culturals del país que s’hi genera, per això ha treballat per trobar una nova ubicació.