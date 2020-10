Detectats 85 nous positius en les últimes 24 hores

Els 85 nous positius de les últimes 24 hores han fet augmentar el nombre total d’infectats des de l’inici de la pandèmia fins als 4.410, segons les dades facilitades des del Govern. D’aquests, 3.553 positius corresponen a la segona onada.

D’altra banda, el nombre de persones ingressades per Covid-19 ha augmentat en una persona i, actualment, hi ha 34 pacients a planta i els vuit que es mantenen a la Unitat de Cures Intensives (UCI), set de les quals requereixen ventilació assistida. A El Cedre, de moment, no hi ha hagut cap canvi i el nombre de persones en la planta Covid es manté en 24.