França i Espanya llancen un pla per protegir el Mediterrani

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat un pla d’acció per protegir el Mediterrani, al què s’ha unit Espanya i diversos països riberencs del ‘Marenostrum dins de la iniciativa impulsada pel Govern gal per aconseguir el compromís mundial de protegir el 30 per cent de la biodiversitat terrestre i marina d’aquí a 2030.

‘El que hem decidit avui ha de ser perseguit (…). Ara hi ha 50 membres compromesos per aconseguir aquest objectiu el 2030 ‘, ha celebrat el president francès que confia que en els pròxims mesos s’aconsegueixi elevar aquesta ambició de cara a llançar iniciatives tant per protegir la biodiversitat terrestre, però també per augmentar la protecció marina , la lluita contra la sobrepesca o contra la contaminació. Per finançar la natura, Macron ha posat sobre la taula el compromís de 10.000 milions de dòlars durant els dos pròxims mesos.

El compromís expressat al llançament de la Coalició de l’Alta Ambició al One Planet Summit i consisteix a aconseguir al menys el 30 per cent de l’oceà el 2030 amb l’establiment d’àrees marines protegides. No obstant això, aquesta voluntat no serà possible fins que s’acordi un nou Tractat de Nacions Unides -una cosa que estava prevista per a març de 2020 però que es va ajornar per la pandèmia-.

Així, la Coalició ha demanat a tots els membres que donin suport a aquest procés ‘amb caràcter d’urgència’ i confia en veure una millora significativa en els seus 50 estats membre en les negociacions de l’esmentat futur Tractat a les Nacions Unides. En concret, segons el compromís expressat, caldrà també establir àrees marines protegides a alta mar, és a dir, en zones dels oceans que estan més enllà la jurisdicció dels Estats i que suposa al voltant de dos terços de tots els mars.

En l’actualitat no és possible protegir aquestes àrees perquè no existeix un marc jurídic internacional per fer-ho. La qüestió podria resoldre’s mitjançant el nou Tractat que s’està negociant a les Nacions Unides (la conferència de negociació final estava prevista al març de 2020 però es va ajornar a 2021) ‘.

