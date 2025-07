Finalitzada la 6a fase de l’excavació al jaciment arqueològic del pati de les Monges de la Seu 

Visió parcial del jaciment del pati de Les Monges (Aj. la Seu)

Aquest dilluns l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la directora de la campanya arqueològica, Carla Garrido, han donat a conèixer les darreres troballes arqueològiques del jaciment del pati de Les Monges del municipi urgellenc, un cop acabada ja la sisena fase d’excavació. L’alcalde Barrera ha manifestat que es fa un balanç “molt positiu” dels resultats obtinguts d’aquesta darrera excavació.

Així, en aquesta nova intervenció arqueològica, duta a terme entre els dies 2 i 27 de juny, s’ha completat l’excavació d’un dels espais descoberts (l’àmbit 4). Aquesta habitació, que es va començar a excavar l’any 2024, va patir un ensorrament del seu sostre de teules, i el posterior enderroc dels murs, la qual cosa va fer que el seu interior quedés “segellat”. En ell s’hi han recuperat diversos fragments d’atuells ceràmics de pisa blava catalana, juntament amb elements metàl·lics, entre els quals cal destacar dues culleres de bronze, en molt bon estat de conservació, així com un lot de més de trenta monedes, disperses en diferents punts de l’habitació. L’estudi que s’està duent a terme del material exhumat permet situar el col·lapse i abandonament d’aquest espai en el primer decenni de la segona meitat del segle XVII, possiblement poc temps després de la Guerra dels Segadors (1640-1652).

Sota els nivells d’Època Moderna d’aquest àmbit s’ha identificat un estrat amb materials que ja serien clarament baix medievals (amb restes de ceràmica grisa i fragments de ceràmica decorada en verd manganès), que segurament correspondrien a l’ús d’aquesta habitació en època medieval.

Paral·lelament, s’ha intervingut també un nou àmbit adjacent al nord d’aquesta habitació, de dimensions més reduïdes, identificat com a l’Àmbit 6. La particularitat d’aquest nou espai és què tots els nivells documentats són d’època baix medieval. Aquesta nova habitació queda definida per dos murs, que es disposen de forma ortogonal amb els murs de l’Àmbit 4, un dels quals s’adossa a l’angle nord-oest d’aquest darrer espai. És interessant destacar el fet que l’orientació d’ambdós espais no s’adapta al traçat de la muralla, que passa propera. En canvi, un altre mur documentat també en aquest Àmbit 6, i que semblaria correspondre a una remodelació posterior d’aquest espai, sí que s’orienta de manera perfectament perpendicular amb la muralla.





Barri artesà

Com a hipòtesi de treball, sembla que els nivells més antics d’aquests dos àmbits podrien formar part d’estructures habitacionals o cases d’un barri o raval baix medieval, que hauria quedat integrat dins el nou perímetre defensiu que es comença a bastir a partir del darrer quart del segle XIV, mentre que el mur corresponent a la remodelació de l’Àmbit 6 ja s’hauria fet quan la muralla estava bastida en aquest sector (és a dir, no abans de finals del segle XIV).

La directora de la campanya arqueològica, Carla Garrido, ha explicat al respecte que “ens trobem amb un espai on s’hi guardaven les eines de camp. Això, relacionat amb els forns de ceràmica que van sortir en la darrera excavació, estaríem parlant que ens trobem en un barri artesà”. Garrido ha afegit que “probablement, més endavant es trobarà l’obrador, el taller de terrissa, i pels residus de metall trobats, també hi podria haver una ferreria”.

Carla Garrido ha manifestat que “a partir d’ara, quedarà per a dur a terme la restauració i consolidació no només dels materials, sinó també dels béns immobles del propi jaciment, consolidar els murs i acabar d’excavar per a saber com s’organitza tot aquest traçat excavat”.





Adequació del jaciment i accessos

Per la seva part, l’alcalde de la Seu ha avançat que en breu l’Ajuntament encarregarà un projecte per a poder consolidar els talussos existents en aquesta excavació per tal d’evitar corriments de terres.

A més, també s’adequarà la sortida d’emergència de l’Espai Dansa que dona en aquest antic pati de Les Monges, es traslladarà l’actual porta d’accés a aquest pati i es portarà a terme també la permeabilització del mur exterior d’aquest jaciment arqueològic perquè pugui ser visible des de fora, la instal·lació d’una plataforma amb barana perquè es pugui visitar adequadament i amb seguretat.

Finalment, l’alcalde Barrera ha informat que, més endavant, es col·locarà una coberta damunt d’aquest jaciment per a protegir-lo.