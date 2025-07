La Cerdanya, epicentre europeu dels paisatges culturals de muntanya i del desenvolupament territorial sostenible

Sisena trobada del consorci Cultur-Monts

El 2 i 3 de juliol els municipis de Llívia, Meranges i Lles de Cerdanya acolliran la sisena trobada del consorci Cultur-Monts, convertint-se en l’epicentre europeu de l’arqueologia dels paisatges de muntanya. És la segona vegada que l’equip internacional d’experts en patrimoni cultural i desenvolupament territorial sostenible visiten els Pirineus catalans, ja que al setembre de 2024 van reunir-se al Ripollès.

El projecte Cultur-Monts té per objectiu la posada en valor del patrimoni material i immaterial dels paisatges culturals de muntanya del sud-oest d’Europa, per tal que esdevingui una eina per al desenvolupament territorial sostenible. Es desplega en 5 finestres de treball europees al llarg dels propers 3 anys (2024-2026):

Ripollès-Cerdanya (Pirineus, Catalunya) Comarca de Babia (Serralada Cantàbrica, León) Comarca del Camín Real de la Mesa (Serralada Cantàbrica, Astúries) Sierra de Peneda-Gêres (Regió Norte, Portugal) Puy-de-Dôme i Lozère (Massís Central, França)

Cultur-Monts va ser aprovat en la primera convocatòria del programa Interreg Sudoe 2021-2027, i compta amb un pressupost total de 1.689.340 € el 75% del qual és finançat per fons FEDER.

L’equip internacional Cultur-Monts, format per membres de 10 institucions de recerca, de gestió territorial i per ajuntaments de França, Espanya i Portugal, es trobarà a la Cerdanya per a seguir avançant en l’execució del projecte.

Dedicaran dues jornades a conèixer el territori en detall: tant els paisatges culturals i els elements patrimonials a valoritzar en aquesta finestra de treball, com els agents públics, econòmics i socials locals amb qui es col·laborarà.

L’organitzador de la trobada és l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), beneficiari principal del projecte. L’Ajuntament de Meranges i l’Ajuntament de Lles de Cerdanya, socis associats al consorci, hi col·laboren activament. Compta amb el suport del Consell Comarcal de la Cerdanya. Hi participen també l’Ajuntament de Queralbs (Ripollès), el Museu Etnogràfic de Ripoll i l’Ajuntament i el Museu Municipal de Llívia.

Els membres del consorci visitaran diferents punts emblemàtics del patrimoni de La Cerdanya: el fòrum romà de Iulia Libica, jaciment íber del Castellot de Bolvir i l’Espai Ceretània, la Vall del Duran (Estany de Malniu, Prat Fondal i els entorns del Puigpedrós), l’església de Sant Pere de Lles de Cerdanya, visita al poble de Músser i al conjunt de Rocaviva.

El programa de les jornades vol posar el focus en la participació dels actors del territori, escoltant les seves necessitats i expectatives i identificant les oportunitats de treball conjunt.

Es vol teixir una xarxa cooperativa entre Cultur-Monts i les comunitat locals que impulsi processos d’innovació sociocultural, basats en la transferència del coneixement, el codisseny d’accions i de recursos, i en la governança participativa.

Un dels punts d’interès de les jornades Cultur-Monts a la Cerdanya és la trobada amb ramaders en actiu (Cal Janet De Travesseres, Formatgeria de Montmelús) i totes aquelles persones que tenen memòria viva de l’activitat pastoral i ramadera al territori. També la descoberta de propostes socials i culturals innovadores que treballen per a afavorir la reactivació local: projecte Entorns o el Laberint Màgic de Rocaviva.

El projecte vol treballar la preservació i transmissió d’activitats productives tradicionals i sabers populars en perill de desaparició, que són un valuós patrimoni immaterial vinculat als paisatges culturals de muntanya. La seva posada en valor i revitalització pot ser un recurs per a afavorir la fixació dels joves al territori o l’atracció de nova població.

Així mateix, vol identificar pràctiques basades en la innovació sociocultural que siguin inspiradores i permetin reflexionar sobre models de desenvolupament sostenibles.

Finalment, es vol identificar amb les comunitats locals quines aportacions pot fer Cultur-Monts a les necessitats i a les iniciatives endegades en el territori, així com definir de manera conjunta les millors vies de transferència dels resultats del projecte i la continuïtat a llarg termini de les relacions i col·laboracions establertes durant l’execució del projecte.

La trobada es tancarà dijous, 3 de juliol, amb un sopar de cloenda a la Casa Rural de Cal Rei (Lles de Cerdanya).