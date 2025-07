Entra en vigor el nou finançament de les ulleres i les lents de contacte per part de la CASS

La professional d’una òptica mostrant unes ulleres. Autor: istock.com

Aquest dimarts, 1 de juliol, ha entrat en vigor la mesura impulsada pel Govern per a millorar el finançament de les ulleres i les lents de contacte per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). L’objectiu del Govern és garantir l’accés a un sistema de salut de qualitat i contribuir a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania.

D’aquesta manera, a partir d’avui, es financen anualment unes noves ulleres per als menors de 6 anys; per a les persones que en tinguin entre 7 i 21, el finançament serà cada dos anys; mentre que per als majors de 21, es manté la cobertura cada cinc anys. A més, en cas que hi hagi un canvi d’una diòptria o superior en un any, la CASS finança el canvi d’ulleres, independentment de l’edat de la persona.

Així, el Ministeri de Salut potencia la cobertura en edat pediàtrica de les ulleres, tenint en compte l’edat crítica de desenvolupament visual que se situa en la franja d’edat de zero a sis anys.





Cobertura de les lents de contacte

També a partir d’aquest dimarts queden cobertes per part de la CASS les lents de contacte i el seu finançament serà compatible amb el de les ulleres. Concretament, es financen anualment el canvi de les lents per aquelles persones amb miopia igual o superior a 8 diòptries; amb hipermetropia igual o superior a 6 diòptries; astigmatisme igual o superior a 4 diòptries; o amb patologies específiques de la còrnia.





Altres productes d’òptica que tindran cobertura

La CASS també finança altres tipologies de vidres, com filtres, vidres polaritzats, vidres fotocromàtics i prismes per a donar cobertura a aquelles persones fotosensibles amb una patologia diagnosticada (com poden ser l’albinisme, o alguns problemes de retina) que requereixen una ajuda terapèutica addicional.





Simplificació dels tràmits de reemborsament

El Govern ha simplificat els tràmits que cal dur a terme per a poder obtenir el reemborsament d’alguns d’aquests productes, amb la modificació del Reglament del finançament públic per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de les ulleres i altres dispositius òptics, aprovat el 14 de maig. Concretament, aquest nou text estipula que no caldrà obtenir entesa prèvia de la CASS per al reemborsament de les lents de contacte i els vidres terapèutics i que les receptes tindran validesa per un any, en lloc de sis mesos.