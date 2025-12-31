Fa 77 anys naixia Donna Summer

Un 31 de desembre de 1948, ara es compleixen els 77 anys, naixia Donna Summer (de nom real LaDonna Adrian Gaines), a Boston (Estats Units). Sota la producció de Giorgio Moroder, Donna Summer es va convertir en la dècada dels setanta en la reina de la música disco, amb cançons com ‘I feel love’, ‘Last dance’, ‘Hot stuff’ o ‘Bad girls’.
Als anys vuitanta van arribar temes com ‘She works hard for the money’ i ‘This time I know it’s for real’. Donna Summer va morir d’un càncer el 2012.
Font: EfeEme.com