“Alguns callen, altres maten”, de Raquel Gámez-Serrano

Títol: Alguns callen, altres maten
Autora: Raquel Gámez Serrano
Pàgines: 240
Editorial: Pagés
Sinopsi:
És Setmana Santa i, en una urbanització d’un llogarret singular, la Jo intenta reconvertir casa seva en un hostal abans que exhaureixi la prestació de l’atur. Mentrestant, el pare Francesc, el capellà de la parròquia de Can Rectoret, es disposa a celebrar els actes sacramentals. Un assetjament sobtat, el comportament estrany d’una família i l’assassinat d’un veí, faran que els camins de la dona i el capellà s’entrecreuin i tots dos lluitin per a salvar les seves vides.
L’entranyable parella de policies locals, el caporal Vilagut i l’agent Clot, duran a terme la investigació dels fets sense saber que resoldran un dels secrets més ben guardats de la comunitat. Raquel Gámez-Serrano fa servir de nou la denúncia social per a pouar en temes profunds com els llaços familiars, els prejudicis, la solitud, la sexualitat, els abusos institucionals, el celibat, la migració i l’empoderament de la dona. Una novel·la sobre personatges valents i commovedors que destapen les misèries de la nostra societat.
Font: lacasadellibro