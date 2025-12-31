L’Elkound noruec o “caçador d’ants”, és un gos coniller de grandària mitjana-gran de cos compacte, pèl dens de color plata i negre, cua corbada i orelles punxegudes. Aquesta raça d’origen nòrdic, s’utilitzava per a caçar ants (d’aquí el seu nom) en l’antiguitat, i encara avui dia es fa servir de manera esporàdica amb el mateix objectiu. Però no tan sols és bo per a caçar a aquesta mena d’animal, sinó també per a la caça de conills, llops, o fins i tot ossos i pumes, així com per a l’arrossegada de trineus.
El seu caràcter és actiu i enèrgic, motiu pel que necessita de llargs passejos i d’una activitat intensa. Per a això, no és la raça més adequada per a persones sedentàries, ni tampoc per a estar en un pis petit, amb poc espai i on no pugui córrer o moure’s amb soltesa.
A causa de ser un gos guardià, és bastant lladrador i independent, per tant és aconsellable que se li ensinistri des d’edats primerenques.
Altres característiques destacables és que és una raça que perd molt pèl durant tot l’any, i no sols en les èpoques de muda i que aguanta temperatures molt fredes.
L’Elkound és tot un símbol a Noruega, fins al punt que el ministre de defensa d’aquest país està autoritzat per a mobilitzar a tots els gossos d’aquesta raça en èpoques de guerra, degut entre altres coses al fet que són considerats gossos molt tenaços i valents.