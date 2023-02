Exposició de les fotos del concurs per a promocionar la lactància materna a l’Alt Urgell (EAP La Seu)

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell acull fins al 13 de març l’exposició fotogràfica itinerant del concurs impulsat el passat mes d’octubre per l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la Seu d’Urgell amb motiu de la Setmana Europea de la Lactància Materna a l’Alt Urgell.

El premi principal es va atorgar a la fotografia ‘Naturalesa en estat pur’, de Hanan Douhri. El segon premi va ser per a ‘Vida’, de Jèssica Cúria; i el tercer, per a la imatge ‘El rock de la fes-teta’, de Neus Trench. El jurat també va fer mencions especials a les fotografies titulades ‘Germans de llet’ i ‘Un inici diferent’. En total hi va haver 41 participants.

L’exposició sobre lactància materna, en què es poden veure totes les imatges presentades, també s’ha pogut visitar al CAP de la Seu i al CAP d’Oliana.