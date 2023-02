El Pas tanca aquest diumenge tres dies d’un carnaval participatiu

La màscara, un element estretament lligat al carnaval (Pexels)

Vist i no vist quan, un, s’ho passa bé i d’una festa es tracta. Aquest diumenge, 26 de febrer, el Pas de la casa tanca tres dies d’activitats del carnaval 2023. Un carnaval que es va posar en marxa el passat divendres i que va tenir, ahir dissabte, la jornada més forta quant a propostes es refereix. Tot i això, per a avui encara hi ha alguns actes programats per a poder acomiadar el Carnestoltes com es mereix. Aquestes són les activitats, al Pas, per a l’últim dia: