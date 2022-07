Exposició col·lectiva al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu: les 35 cadires de Can Pere

Fa aproximadament un any que Anais Carmona va oferir una quarantena de cadires per si feien falta. Les cadires provenien del Restaurant can Pere, d’Adrall. Can Pere va obrir les seves portes el 1996 i va tancar definitivament el 30 de novembre del 2019, per motius familiars. La gent recorda que, en aquest establiment de vora la carretera, es podia menjar cargols a la llauna i fer un “xupito” gratis.

Per a recordar la trajectòria del restaurant, el col·lectiu d’artistes de l’Aparador va idear un projecte en format instal·lació, per a reinterpretar i intervenir en un objecte d’ús quotidià com és la cadira. Primer de tot calia pensar sobre què versaria el muntatge.

Els artistes de la iniciativa van partir dels records que tenien, d’aquelles sessions de cinema a la fresca que es feien a la plaça del poble, durant els mesos d’estiu. Abans de començar la sessió, cada veí agafava una cadira de casa i se n’anava cap a la plaça per a gaudir de la pel·lícula.

Aquesta exposició, és un petit homenatge a aquesta cadira. 34 artistes de la Seu, rodalies, Andorra, Barcelona i altres indrets, es van posar a treballar i al final es presenten un total de 35 cadires manipulades.

L’exposició s’ubica al pati de la Biblioteca de Sant Agustí, a la Seu d’Urgell, des d’ahir dissabte 2 de juliol i fins al 31 d’agost.