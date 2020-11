Expectació i cues per pujar a la ‘nòria’ el primer dia d’obertura

L’atracció s’ha obert a les sis de la tarda. Diverses persones esperaven ja a aquella hora l’obertura de portes de la roda de fira, que serà gratuïta per als nens de la parròquia.

Els de tres a dotze anys rebran una carta personalitzada amb una invitació. Per a la resta, el preu de l’entrada serà de cinc euros per als nens i de set per als adults.

La roda compleix les mesures de desinfecció aprovades pel ministeri de Salut.