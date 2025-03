Èxit de solidaritat en el segon Sopar Benèfic de la Creu Roja Andorrana

Imatge del segon Sopar Benèfic de la Creu Roja Andorrana. Foto: Diana Martín Gamisans @COMUNICAND)

El segon Sopar Benèfic de la Creu Roja Andorrana, celebrat el passat cap de setmana a Grau Roig, va aconseguir recaptar un total de 16.590 euros, destinats a dos projectes essencials. D’una banda, els fons aniran a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA), per a continuar millorant la qualitat de vida de les persones afectades per aquestes malalties poc conegudes.

D’altra banda, part de la recaptació es destinarà al projecte de l’Hotel Social Peralba, de la Creu Roja Andorrana, destinat a oferir allotjament i suport a persones en situació d’exclusió social. A més, aquelles persones que no van poder assistir-hi van tenir l’oportunitat de col·laborar a través de la Fila 0, destacant la generosa donació de 5.000 euros de la Fundació Armor, que contribuirà al desenvolupament del projecte de l’Hotel Social Peralba.

L’esdeveniment va reunir 90 persones, amb l’objectiu de sumar esforços en favor de les persones en situació de vulnerabilitat, alhora que es va aprofitar per a donar suport a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA), coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Malalties Minoritàries. La vetllada va començar amb una emotiva baixada de torxes que va il·luminar l’inici d’una nit molt especial.

Tot seguit, el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol i Pedrós, va donar la benvinguda als assistents amb unes paraules que van posar en valor la importància de sumar esforços per causes tan necessàries: “La seva lluita també és la nostra, i és per això que aquesta nit és tan especial. D’una banda, ens permet donar visibilitat a aquesta causa, i de l’altra, ens ajuda a continuar impulsant projectes per a aquelles persones que es troben en dificultats. Gràcies a l’aportació de tots vosaltres.”

A continuació, la presidenta de l’AMMA, Mònica Lage, va voler compartir la realitat que viuen les persones que conviuen amb malalties minoritàries, ressaltant la complexitat del diagnòstic i la manca de tractaments curatius: “Trobar un diagnòstic és tota una aventura, amb una mitjana de cinc anys d’espera, i, malauradament, cap d’aquestes malalties té cura; només podem optar a recursos pal·liatius.”

Durant el sopar, els assistents van gaudir d’una proposta gastronòmica que va fusionar sabors sorprenents, seguida d’una rifa solidària amb premis excepcionals.

La cloenda institucional va anar a càrrec del director general de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, que va voler destacar l’esperit altruista del país: “Fer una ovació a totes aquelles persones que es dediquen a ocupar-se d’altres persones, que han volgut dedicar recursos, temps, part de la seva vida a les altres persones. Al final, tots contribuïm, i avui vosaltres també contribuïu. Una vegada més es demostra que la ciutadania d’Andorra és solidària.”

També va intervenir la secretària de l’AMMA, Txell Benito, que va agrair la iniciativa i el suport rebut: “Des del primer moment que la Creu Roja ens va trucar i ens va explicar aquest projecte d’ajudar les associacions més petites, vam estar encantats. Sempre hem lluitat per a ser més visibles. Moltes gràcies a tothom que ha col·laborat i que ha fet possible que aquesta nit sigui més solidària.”

Al final de la Gala, la presidenta d’AMMA va lliurar el trofeu de 3r Membre d’Honor de l’associació al Bàsquet Club Andorra com a reconeixement de la col·laboració i suport amb l’associació. En el parlament de lliurament, Mònica Lage va agrair i destacar la feina social que realitza el club amb totes les associacions del país.

Des de la Creu Roja Andorrana “volem agrair sincerament a totes les persones assistents, col·laboradores i patrocinadores que han fet possible aquesta nit tan especial. Gràcies a la implicació de tothom, podrem continuar treballant per a donar resposta a les persones que més ho necessiten”.