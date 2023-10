Èxit de la trobada per a relacionar treballadors i empreses per a l’hivern

Cua per a accedir al Job Meeting d’aquest dimarts (SFGA)

Posar en contacte persones en recerca de feina amb empreses, principalment del sector serveis, que cerquen treballadors de cara a la temporada d’hivern. Aquest és l’objectiu del ‘Job Meeting’, que aquest dimarts ha celebrat la seva sisena edició, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, amb l’assistència d’unes 150 persones i de 25 companyies.

“A través d’aquest fòrum fomentem la competitivitat de les empreses, contribuint a donar resposta a les seves necessitats de contractació”, ha afirmat el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy. De fet, durant el seu discurs, Puy ha posat en relleu la importància i utilitat d’aquesta fórmula, ja que en cadascuna de les darreres edicions del ‘Job Meeting’ s’han contractat al voltant d’un 15% del total de les persones inscrites.

La jornada d’avui dimarts ha començat a les 10 hores amb la presentació, per part de les empreses, de les oportunitats laborals que ofereixen, així com de les condicions dels llocs de feina i dels requisits per a accedir-hi. Posteriorment, en un espai habilitat amb estands per a cada empresa, els assistents han pogut presentar la seva candidatura i passar una primera entrevista amb representants de les empreses en què els ha interessat postular.