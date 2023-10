La Policia no troba “factors externs” en el sinistre d’aquest dilluns on va morir un home

Un helicòpter en les tasques de localització del conductor que va perdre la vida en l’accident

No hi ha massa informació al respecte, però sí que la investigació policial no ha trobat indicis de factors externs com a causa de l’accident mortal d’aquest dilluns a la tarda, a la carretera de la Rabassa. Un vehicle de la marca Porsche Cayenne va caure des d’una gran alçada quedant totalment fet ferralla i provocant que l’únic ocupant, de 37 anys i resident a Santa Coloma, perdés la vida.

El sinistre va tenir lloc ahir, en una carretera secundària, que connecta amb Aixirivall. El vehicle va col·lidir en un primer moment contra les tanques de seguretat de la via per on transitava, per a, tot seguit, precipitar-se des d’una gran altura per un barranc, la qual cosa va provocar la mort del conductor, un mecànic del Principat que, segons sembla, portava el Porsche que el taller havia de posar a punt.