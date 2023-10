Robert Mauri, Carles Ensenyat i Jean-Claude Tribolet (Consell General)

El Consell General acollirà el primer concert de la temporada de la Saison Culturelle el pròxim divendres 27 d’octubre. Aquesta, és la primera vegada que el Consell General se suma a la Saison Culturelle que organitza l’ambaixada de França a Andorra.

En aquesta primera ocasió, el vestíbul del Consell General serà l’escenari del concert de l’Orquestra de Cambra de Toulouse, formada per 12 cordes solistes, que farà un recorregut per la història de la música clàssica francesa amb el repertori “De Marais à Bizet”. Des del Parlament es posa a disposició de la Saison Culturelle l’espai i es sufraguen la meitat de les despeses de l’actuació. Per a aquesta primera vegada també s’ha comptat amb la col·laboració la Representació del copríncep francès.

El síndic general, Carles Ensenyat, ha ressaltat que participar de la Saison Culturelle serveix “per a posar en valor la cultura francesa i el copríncep francès i la seva representació al Principat”. A més, ha destacat que d’aquesta manera “el Consell General s’involucra en un certamen d’una alta qualitat artística organitzat per l’ambaixada de França a Andorra” i ha afegit que d’aquesta manera “el Consell General esdevé part de la cultura francòfona”.

Per la seva banda, Robert Mauri, director de Gabinet de la Representació del copríncep francès a Andorra, ha incidit en el fet que “més que mai, la cultura és un vincle que ens uneix a tots més enllà de les demarcacions administratives, polítiques i religioses”; i per això ha subratllat que “espera que aquesta sigui la primera d’una llarga cooperació” entre les tres institucions.

Finalment, l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, ha remarcat “la importància d’aquesta col·laboració del Consell General amb la Saison Culturelle per a reforçar les bones relacions franco-andorranes”.