“Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres”, d’Irene Solà

Coberta del llibre “Et vaig donar ulls i vas mirar tenebres”, d’Irene Solà

Títol: Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres

Autor/a: Irene Solà Sáez

Pàgines: 184

Editorial: Anagrama

Amagat entre muntanyes acinglerades i desavinents, en algun lloc remot de les Guilleries transitat per caçadors de llops, bandolers, emboscats, carlins, sortilleres, maquis, pilots de ral·lis, fantasmes, bèsties i dimonis, el mas Clavell s’agafa a terra com una paparra.

És una casa, sobretot, habitada per dones, on un sol dia conté segles de records. Els de la Joana, que per a trobar marit va fer un pacte que inauguraria una progènie aparentment corcada. Els de la Bernadeta, a qui li manquen les pestanyes i, de tanta aigua de farigola com li van abocar als ulls quan era una nena, va acabar per veure el que no li tocava. Els de la Margarida, que en lloc d’un cor sencer en té un de tres quarts, rabiüt. O els de la Blanca, que va néixer sense llengua, amb la boca com un niu buit, i no parla, només observa. Aquestes dones, i més, avui preparen una festa.

Amb el torrent verbal, el sentit del ritme i de l’humor, la gosadia formal i la capacitat d’evocar atmosferes i d’encarnar imaginaris que caracteritzen la seva obra, Irene Solà ha escrit una novel·la com un doll exultant d’històries, que explora la dualitat.





Font: lacasadellibro