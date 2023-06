11.000 espelmes convertiran Ordino en un poble de “conte”

Cartell de la Nit de la Candela 2023 (Comú d’Ordino)

La Nit de la Candela torna a ser una de les activitats més destacades i singulars que es fan a la parròquia d’Ordino, i enguany se celebrarà aquest dijous 15 de juny, a partir de les nou de la nit. Molt pendents de la climatologia, hi ha previst tornar a encendre més de deu mil espelmes al nucli antic del poble d’Ordino.

Carrers, places i jardins s’il·luminaran amb la disposició i la composició diferent d’espelmes per a destacar la bellesa arquitectònica d’alguns racons del poble. Per a fer-ho possible, intervindrà un centenar de voluntaris que hauran d’encendre totes les espelmes en trenta minuts.

L’ambientació de la nit anirà a càrrec de cinc actuacions. La companyia Líquid Dansa ballarà als Jardins d’Areny-Plandolit amb la interpretació d’un fragment de la coreografia ‘On/Off’.

La cantautora Martha Roquett farà un concert a l’Era de Casa Rossell i repeteix el duet Lucille, als jardins de Casa Rossell, un dels concerts més aplaudits de la passada edició amb una veu versàtil que va dels sons urbans, al soul i el R&B.

A la plaça Major, actuarà ‘Duality’ amb hits de tots els temps. I, per últim, a la placeta Pajó hi haurà l’espectacle ‘Somnis de llum’ que fusiona el ball i la música amb corones i llums làser.