El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat, Justo Ruiz, han rebut aquest dimecres a la tarda als equips formats per andorrans i residents que han participat enguany en la competició automobilística del Dakar, que s’ha celebrat a l’Aràbia Saudita. Espot ha felicitat els participants per les metes assolides així com per la voluntat i valentia per afrontar el repte de la competició.

Espot també ha agraït als participants la tasca d’ambaixador que fan portant el nom d’Andorra arreu del món. Finalment, també ha volgut ressaltar que tant el Govern com el Ministeri està a disposició per continuar donant perquè tots puguin desenvolupar “el projecte apassionant per a qualsevol esportista del motor”.

Enguany la rebuda s’ha estès més enllà dels equips andorrans i també s’ha rebut als membres de la competició residents al país. Cal recordar que els membres andorrans i residents que han participat al Dakar són: David Castera, director del Ral·li; Albert Llovera, membre de l’equip de Petronas de Rooy Ivec; Cyril Despres, membre de l’equip USA del Red Bull; Jordi Ginesta, membre de l’equip Boucou; Ilya Rouss, membre de l’equip Forestal; Anton Yarashuk, membre de l’equip Forestal; Joan Barreda, membre de l’equip Monster Energy Honda; Sam Sunderland, membre de l’equip Red Bull KTM Factory i Adrien Van Bereven, membre de l’equip Monster Energy Yamaha Rally Team.