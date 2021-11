Espot i Cunillera tracten les relacions entre els dos països i la cooperació en l’àmbit transfronterer

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha trobat aquest dimarts amb la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, per tractar diversos temes d’interès bilateral, com ara la cooperació sanitària així com la col·laboració en matèria d’infraestructures i connexions entre ambdós països. Espot i Cunillera han coincidit en l’excel·lent relació entre els dos governs que des que van iniciar relacions bilaterals s’han anat dotant de mecanismes de col·laboració i comunicació.

En la reunió, celebrada a la seu de la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya, a Barcelona, també han estat presents l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, així com l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.

Pel que fa a la col·laboració sanitària, Teresa Cunillera i Xavier Espot han destacat l’estreta col·laboració establerta en el context de pandèmia, compartint i intercanviant dades i estratègia epidemiològica. En aquest sentit, Espot ha agraït un cop més al govern espanyol l’abastiment de 30.000 vaccins proporcionats fins a la data. També han destacat el treball que s’està duent a terme per impulsar la col·laboració transfronterera ja existent en l’àmbit de la salut en benefici de la ciutadania del territori.

Durant la reunió també s’ha abordat la col·laboració en matèria d’infraestructures i connexions entre els dos territoris per tal de facilitar la promoció turística, però també les relacions econòmiques i empresarials entre els dos països i el desenclavament del territori pirinenc.

Xavier Espot ha compartit amb Teresa Cunillera l’actualitat social, política i econòmica dels dos països i han compartit els reptes per a la recuperació en el context de post pandèmia. Ambdós han celebrat les tradicionals bones relacions de veïnatge.