L’Alt Urgell rebrà la màxima inversió dels pressupostos 2022 de la Generalitat, amb 16,7 MEUR

Els pressupostos 2022 de la Generalitat preveuen una inversió territorialitzada de 43,4 milions d’euros a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. I d’aquesta xifra, l’Alt Urgell és la comarca que rebrà el gruix més important, amb 16,7 MEUR. És a dir, més d’un terç del total a l’àmbit pirinenc.

A l’Alt Urgell, el Govern preveu una inversió de 7,87 MEUR per al condicionament de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost. Es tracta del tram de Tres Ponts, on està a punt d’entrar en funcionament el reivindicat túnel, ja executat, que ha d’agilitzar el pas per aquesta zona i evitar els riscos del pas pel congost.

De la comarca urgellenca, el govern també en destaca els 4,47 MEUR que executarà la direcció general d’Infraestructures de Mobilitat, en operacions de conservació d’obra civil als trams de carretera que depenen dels àmbits de conservació de Ponts, Solsona, i Lleida. La tercera gran partida és a l’aeroport d’Andorra-la Seu, amb 1,7 MEUR per a edificis i d’altres construccions per ampliar els serveis del complex aeri, a més de l’adequació i instal·lació de 7 nous mòduls, atesa la gran demanda actual d’hangars.

A la Cerdanya, el Govern dedicarà 7,46 MEUR al funcionament de l’estació de muntanya de La Molina, per conceptes diversos com ara producció de neu, maquinària, material de remuntadors, senyalització, telecontrol, explotació d’edificis, carreteres i aparcaments. Per la seva part, l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà rebrà 550.000 euros en obres diverses, maquinària i aplicacions informàtiques.

Pel Pallars Jussà, la principal partida és 1,4 MEUR per a la línia de tren de la Pobla de Segur, en manteniment de túnels, passos a nivell, senyalització i telecontrol, material i estacions. També rebrà més d’un milió l’Hospital del Pallars (1.027.163 euros), bàsicament en equipament, maquinària, instal·lacions i obres de reforma. I una novetat de l’any vinent són els 400.000 euros per a l’impuls de la ruta cicloturística Lleida-la Pobla de Segur.

Al Pallars Sobirà, les estacions d’esquí d’Espot i Port Ainè preveuen una inversió de 2.453.240 euros, que es distribueixen en conceptes d’explotació de pistes i edificis, material per a remuntadors, carreteres i aparcaments, neu artificial, i maquinària, entre d’altres. En aquesta comarca, també destaca la inversió de 632.010 euros en l’adequació del conjunt edificat de Casa Bringué de Ginestarre en Alberg de Joventut, Àrea etnològica i Espai Formatiu, i la via ciclista entorn de la carretera C-13 entre Rialp i Sort per valor de 2,1 MEUR.

A l’Alta Ribagorça, la comarca menys poblada, s’hi destina 4,6 MEUR, dels quals 3 milions són per a l’estació d’esquí de Boí Taüll, després de la seva incorporació definitiva al Grup FGC. Es destinaran a producció de neu, línies elèctriques, maquinària, carreteres, aparcaments, material de remuntadors i aplicacions informàtiques.

Finalment, a l’Aran, la previsió d’inversió és 1,2 MEUR en conservació d’obres de la carretera del Port de la Bonaigua fins a Esterri d’Àneu. El Govern recorda que l’Aran ja compta amb un finançament específic i directe, al marge del pressupost de la Generalitat i d’acord amb el que estableix la Llei de Règim Especial de la vall.