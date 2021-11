El conseller de Turisme de la Massana no pateix sobre la qüestió dels límits del parc solar

Tranquil·litat a la Massana respecte dels límits del parc solar del planell de la Tossa que el Comú construeix juntament amb Nord Andorra. El conseller de Turisme assegura que els permisos es van donar basant-se en la cartografia.

Ahir en va parlar el cap de Govern i avui ho ha fet el conseller de Turisme de la Massana. Tot i no estendre’s gaire, Josep Maria Garrallà ha defensat que, per atorgar els permisos del parc solar, es van basar en la cartografia del Govern d’Andorra.

“Nosaltres seguim tot el protocol que hem de seguir, en el moment d’atorgar els permisos, amb la cartografia i tot. Nosaltres tenim la consciència més que tranquil·la”.

En tot cas, aquest és un afer entre estats tenint en compte que es tracta de límits fronterers. El cap de Govern ja anunciava aquest dilluns que Afers Exteriors està en contacte permanent amb l’ambaixador d’Espanya respecte d’aquesta qüestió. Per part catalana està previst que agents rurals de Catalunya facin una inspecció ocular a la zona per comprovar que el parc no afecta el seu territori. El parc ocuparà dues hectàrees i tindrà unes 5.400 plaques fotovoltaiques operatives ja aquest hivern.