Espot fa balanç, a Aina, dels primers 60 dies de Govern

Els membres del Govern barrejats entre el jovent a les colònies d’AINA (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de part de l’equip ministerial ha fet aquest dimecres la tradicional visita a les colònies d’AINA on han pogut saludar els infants i monitors que prenen part de l’activitat i conversar-hi. Espot ha ressaltat els valors d’estima, germanor, convivència i respecte que els més menuts poden aprendre durant l’estada de colònies i ha agraït la tasca al capdavant de mossèn Ramon de Canillo.

Després de la visita a l’espai de colònies, Espot ha compartit roda de premsa amb els mitjans amb qui ha fet balanç dels primers 60 dies de l’execució del Govern des que es va constituir la novena legislatura. D’aquesta manera, Espot ha detallat que amb aquest temps l’Executiu ha marcat de forma clara quins són els reptes de la legislatura i els ha afrontat “sense dilació”. Ha ofert novament a tots els partits polítics “mà estesa” per a afrontar aquests grans reptes com l’habitatge, les pensions, l’Acord d’associació amb la UE o el manteniment del sistema de salut.

En matèria d’habitatge, el cap de Govern ha recordat que en la primera sessió ordinària del Consell General es va aprovar, per unanimitat, el suplement de crèdit que farà que l’Executiu inverteixi prop de 50 milions d’euros per a posar en marxa, de manera progressiva, fins a 300 pisos de lloguer a preu assequible, els 100 primers dels quals han d’estar operatius el 2024.

Aquesta línia de treball, tal com ha detallat Espot, s’ha de complementar amb la col·laboració publico-privada per a poder continuar posant al mercat més pisos a preu assequible i afrontar la situació “preocupant i greu” que hi ha actualment. En aquesta mateixa matèria, Espot ha explicat que la voluntat del Govern és poder “a poc a poc i de forma quirúrgica” flexibilitzar la pròrroga dels preus del lloguer.

El cap de Govern ha fet un repàs sobre el tram final de les negociacions amb la Comissió Europea per a tancar un Acord d’associació que, com a molt tard, hauria d’estar enllestit la primavera del 2024, abans que se celebrin eleccions al Parlament Europeu. Xavier Espot ha reiterat que l’equip negociador treballa amb l’objectiu de tancar el text a final d’aquest 2023.