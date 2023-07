La Llei d’economia circular té en el punt de mira el plàstic monodosi

Residus d’un sol ús (freepik)

La prevenció per a evitar la producció i distribució de certs productes, i especialment els que estan fets de plàstics, és un dels principals objectius que persegueix la Llei d’economia circular (LEC) que advoca per a prioritzar l’ús de productes reutilitzables. Per aquest motiu, el Govern avança en el desplegament del text legal amb l’aprovació de dos nous reglaments que estableixen la llista de productes alimentaris en monodosi de plàstic prohibits i també la llista dels productes plàstics d’un sol ús que estan subjectes a reducció.

Tal com ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia en roda de premsa, Guillem Casal, la voluntat dels dos textos és avançar en la reducció d’aquest tipus de residus que afecten negativament el medi ambient i que s’usen durant molt pocs segons. La normativa s’alinea amb les directives de la Unió Europea i podrà evolucionar funció de les noves directrius que es promoguin.

Entrant al detall, el primer text s’enfoca a no posar a disposició dels clients aquells productes en monodosi fets de plàstic per al consum en el mateix local, ja que causen un consum innecessari de recursos donat que tenen una vida útil molt curta i, a més, presenten greus problemes de reciclabilitat.

A efectes d’aquest Reglament s’entén com a monodosi aquell envàs d’un sol ús de plàstic que conté condiments, conserves, salses i altres amaniments destinats a ser consumits en una sola vegada. Així, i sense ser una llista exhaustiva, queden prohibits distribuir, per al consum al local, els següents productes:

a) Salses i amaniments que no necessitin refrigeració.

b) Oli i vinagre.

c) Melmelades, mel, crema de cacau, crema de llet.

d) Sucre, sal i pebre.

e) Cafè soluble que no requereix preparació per a consumir-lo i cacau en pols.

Queden exempts de prohibició, atenent a criteris sanitaris, salses i amaniments refrigerats, infusions i cafè no soluble que requereix preparació abans de consumir-lo, mantega i margarina i edulcorants.

Aquest primer reglament s’aplica a tots els allotjaments turístics i d’activitats comercials de la restauració que posen a disposició dels seus clients productes alimentaris en monodosi, per al consum al mateix local, excloent-ne les terrasses. Aquest Reglament no és aplicable a la restauració col·lectiva dels establiments educatius, els establiments per a la gent gran, els centres hospitalaris i els centres sociosanitaris, i entrarà en vigor el 21 d’octubre de 2023.

Recordar que la LEC preveu prohibir els productes alimentaris en monodosi a partir de l’octubre d’aquest any. En aquest sentit s’ha aprovat aquest reglament amb l’objectiu de definir aquests criteris per tal de permetre poder seguir utilitzant alguns productes en monodosi, sempre i quan, responguin a criteris sanitaris.





Reducció dels productes de plàstic

De forma paral·lela, el Govern també ha validat aquest dimecres el reglament que estableix la llista dels productes de plàstic d’un sol ús que estan subjectes a reducció i que no disposen actualment d’alternatives adequades, més sostenibles i assequibles. L’objectiu de la mesura és evitar i prevenir que augmenti el consum d’aquest tipus de productes.

La llista aprovada pel Govern contempla que cal reduir els vasos per a begudes, incloses les seves tapes i taps de plàstic, així com també aquells recipients per a aliments, com ara caixes, amb tapa o sense, utilitzats amb la finalitat de contenir aliments. Aquest aliments estan destinats al consum immediat, in situ o per a emportar, normalment es consumeixen en el mateix recipient, i estan llestos per al consum, sense cap altra preparació posterior, com cuinar, bullir o escalfar, inclosos els recipients per a aliments utilitzats per al menjar ràpid o altres aliments llestos per a consumir immediatament. Les mesures concretes de reducció, es definiran al pla de reducció que preveu tant l’estratègia nacional d’economia circular com el pla nacional de residus.

En aquest cas la normativa entrarà en vigor l’endemà de la publicació al BOPA, és a dir, el 27 de juliol del 2023.

El ministre Casal ha recordat que actualment ja està en vigor la prohibició de distribuir productes de plàstic d’un sol ús amb alternativa. Aquestes mesures tenen com a objectiu controlar i reduir “l’augment constant de la generació de residus plàstics i l’abandonament d’aquests materials al medi ambient, la qual cosa comporta un risc greu per a la biodiversitat, la salut humana i els ecosistemes aquàtics”.