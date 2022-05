Espot destaca el paper dels agents de circulació per “assegurar la bona convivència”

Després de dos anys sense poder celebrar la tradicional cita a causa de la pandèmia, la parròquia de Canillo ha acollit aquest matí la XV edició del dia dels agents de circulació comunals. A la jornada hi han assistit el cap de Govern, Xavier Espot, el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas com a presidenta de la Comissió Interparroquial, i la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa com a vicepresidenta, així com una representació de 90 agents comunals, entre d’altres.

En paraules de Francesc Camp des de l’acte d’entrega de medalles als agents celebrada al claustre del Santuari Nostra Senyora de Meritxell, el cònsol ha agraït la tasca del cos. “Avui és el dia indicat per fer valdre la feina d’un col·lectiu del qual destacaria la seva proximitat amb els ciutadans. Proximitat en situacions difícils, quan hi ha trànsit, un accident, i també proximitat per informar els ciutadans i els turistes”.

Camp també ha volgut assenyalar especialment l’ajuda dels agents en la gestió de la pandèmia. En aquest sentit, Espot ha lloat els equips destacant la seva tasca com a “fonamental per assegurar el respecte i la bona convivència de la ciutadania com a prescriptors de totes les mesures adoptades durant la situació de la crisi sanitària de la COVID”.

També en aquesta línia, Laura Mas, com a cònsol i com a presidenta de la Comissió Interparroquial ha subratllat la feina dels cossos comunals com a “peces clau en tot l’engranatge del país per sortir de l’emergència sanitària i assegurar el benestar més gran i benefici de les persones mentre ha durat la crisi”. Per la seva part, la cònsol menor de la Massana i també presidenta de la Subcomissió de formació, Eva Sansa, ha tingut un emotiu missatge de record del qui fou cap de circulació de la Massana, Lluís Reñé, que va morir durant la pandèmia.

Posteriorment als parlaments, ha tingut lloc la tradicional entrega de medalles pels anys de servei i trajectòria, així com el lliurament dels diplomes de graduació als agents de circulació incorporats en aquests darrers anys. La jornada ha continuat amb una visita al Museu de la Moto i a l’Espai Galobardes de Canillo i ha finalitzat amb un aperitiu pels assistents a l’edifici del telecabina de Canillo.