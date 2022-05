L’Espai Ermengol presenta una nova edició del cicle Parlem de Formatge que s’allargarà fins al desembre

L’onzena edició del Parlem de Formatge, que s’ha presentat aquest migdia a l’Espai Ermengol-Museu de la Seu d’Urgell, es desenvoluparà durant tot l’any, Així ho han anunciat en roda de premsa l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, el vicealcalde Jordi Fàbrega, i la tinent d’alcalde Promoció Econòmica, Mireia Font.

Aquesta és la principal novetat de l’edició d’enguany d’aquest cicle que vol divulgar la cultura del formatge al nostre territori, i que té com a màxim exponent la Fira de Formatges Artesans del Pirineu que se celebra en el marc de la Fira de Sant Ermengol.

El cicle d’aquest any ens proposa un total de 14 activitats relacionades amb el formatge artesà: tallers, xerrades, visites guiades, taula rodona i presentació de llibre. Així, el Parlem de Formatge 2022 s’iniciarà oficialment el pròxim divendres 13 de maig, a les vuit del vespre, amb una visita teatralitzada, a la planta dedicada al formatge de l’Espai Ermengol, a través de la llengua de signes catalana, a càrrec de Marta Pampalona, proposta inclusiva que s’adreça a persones sordes. Aquesta activitat és gratuïta.

La ruta del formatge

També hi ha programades sis visites guiades per ‘La ruta del formatge’ de l’Espai Ermengol, que culminaran totes elles amb un tast de formatge. Aquestes visites aniran a càrrec de Pilar Aláez i s’iniciaran el dissabte 4 de juny i que es repetirà els dies 25 de juny, 20 d’agost, 29 d’octubre, 7 de desembre i 30 desembre. L’activitat té un cost de 4,50 € per persona.

Xerrades i debats

Les xerrades i debats també hi tenen lloc en aquest 11è Parlem de Formatge: dimecres 8 de juny, tindrem al president de l’Associació de Pastors i Pastores Formatgers dels Països Catalans, Pep Venturós, que ens parlarà sobre ‘Tots els papers de l’auca dels formatges de pastor’; El dissabte 25 de juny hi haurà la xerrada, acompanyada de tast de fornatges, sota el títol ‘És bo menjar formatge?’, a càrrec d’Elena Roura de la Fundació Alícia, que ens parlarà sobre les propietats nutricionals d’aquest aliment; i el dijous 22 de setembre tindrà lloc la taula rodona ‘Els nouvinguts. El repoblament del Pirineu en clau formatgeria’, on prendran part Arnau Quingles, de la Formatgeria L’Oliva; Clara Ferrando, de Casa Mateu; i Isabel Guasch, de Làctics l’Esquella.

Taller de formatges a Mas d’Eroles

Pel dimecres 17 d’agost hi ha programat un taller d’elaboració de formatge escaldat que tindrà lloc a la Formatgeria Mas d’Eroles, a càrrec de Salvador Maura. Aquesta és l’única activitat que se celebrarà fora de les parets de l’Espai Ermengol, on els participants hauran d’anar fins a aquesta formatgeria situada a Adrall. El preu d’aquest taller és de 12 € per persona.

Tast comentat formatges guanyadors Fira Sant Ermengol 2021

El dissabte 1 d’octubre serà el torn del tast comentat dels formatges guanyadors del concurs de la Fira de Sant Ermengol de 2021. Aquesta degustació comentada anirà a càrrec d’Eugeni Celery, de l’establiment especialitzat en formatges de la Seu d’Urgell, Formatgeria Eugene. Aquesta activitat té un cost de 10 € per persona.

Degustació en clau de dona

El Parlem de Formatge 2022 també vol valorar i donar rellevància a les dones que fan formatge artesà. Per això, el dissabte 12 de novembre tindrà lloc una degustació que anirà a càrrec d’Helena Guillén, de Formatgeria de Montmelús; Mercè Lagrava, de Serrat Gros, Judit Carreira, de Formatgeria l’Abadessa; i Sara Gutiérrez, de 30 Cabres. Aquest tast de formatges en clau de dona té un cost de 5 € per persona.

‘Les cabretes del Serrat Gros’

Una de les darreres activitats d’aquest 11è parlem de Formatge, es farà el dissabte 17 de desembre amb la presentació del llibre ‘Les cabretes del Serrat Gros’, que anirà de càrrec de la mateixa autora, Pepita Clop, acompanyada de Mercè Lagrava de Serrat Gros que oferirà un tast de formatges. Aquesta activitat és gratuïta.

Les activitats que són de pagament caldrà entrar a l’enllaç agenda.laseu.cat/parlemdeformatge2022 per comprar el tiquet o escanejar el codi QR que hi ha al cartell del Parlem de Formatge 2022.