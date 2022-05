Encamp es promociona a la Fira de Bilbao com a destinació turística per a la pròxima temporada

El Comú d’Encamp participa amb un stand promocional a la Fira Expovacaciones que té lloc a Bilbao del 6 al 8 de maig amb l’objectiu de promocionar la pròxima temporada turística. Aquesta fira de referència pel turisme familiar i de proximitat és una cita habitual en el calendari d’accions promocionals del comú, que enguany s’ha pogut reprendre després de l’aturada per la pandèmia.

Expovacacions, una fira de tendències i experiències turístiques, acull durant els tres dies de l’esdeveniment més de 220 expositors de l’àmbit turístic principalment d’Espanya i Portugal. Encamp hi ha participat en diverses ocasions pel perfil de visitant, en paraules del conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, “el propòsit és captar l’atenció del perfil de visitant que busca una destinació de turisme de proximitat”. El conseller ha explicat que a part del material informatiu que durant tot el cap de setmana es repartirà a la fira i “es realitzarà un sorteig d’un cap de setmana a Encamp i al Pas de la Casa” entre tots els visitants que s’apropin a l’stand i se subscriguin a la nova newsletter de les novetats de turisme de la parròquia.

El director de turisme i reactivació econòmica, Ricard Gonzalvo, ha afirmat que “la fira permet presentar les principals línies i novetats de cara a la temporada vinent” de primavera estiu. Es promocionarà principalment les visites guiades als Orris del Cubil i d’Encenrrera, als quals s’ha afegit una nova senyalització interpretativa, així com la pesca sense mort a l’estany del Cubil. Al Pas de la Casa es preveu la reobertura del telecabina dels Pioners i el telecadira del Coll dels Isards fins al Llac de les Abelletes durant els mesos de juliol i agost. Com a novetat, enguany es presentarà una activitat que donarà l’oportunitat als amants de la natura i de la pesca esportiva de gaudir de l’experiència de la pesca sense mort a l’estany del Cubil amb les recomanacions i el suport d’un guia especialitzat.

El conseller de turisme i reactivació econòmica que ha estat presenta la fira ha explicat que “sumem més activitats per desestacionalitzar l’activitat turística” i continuem promocionant els nostres elements singulars, com per exemple és el Funicamp que et permet arribar del centre de la vila d’Encamp a 2500 metres d’altitud en 20 minuts i adreçat a tots els públics.

La fira Expovacacions que ha arribat a assolir xifres de més de 70.000 visitants en edicions prepandèmia, té lloc al pavelló firal número 1 del Bilbao Exhibition Centre i estarà oberta de les 10:30 h a les 20 h el divendres i dissabte i de les 13:30 h a les 19 h el diumenge 8 de maig.