Esports, la Federació Andorrana de Tennis i Vicky Jiménez tanquen un nou acord de col·laboració per al 2024

Una raqueta de tennis i una pilota (iStock)

El Govern ha aprovat el conveni per a donar suport a la jove tenista andorrana, Victòria Jiménez. El text, que serà rubricat a tres bandes entre el Ministeri, l’esportista i la Federació Andorrana de Tennis (FAT), té una validesa d’un any. L’acord preveu atorgar a la federació 150.000 euros, el qual inclou l’import de la beca del programa ARA.

L’objectiu de l’ajuda econòmica és dotar l’esportista de l’import corresponent, en reconeixement de la seva aportació a la societat andorrana i com a “ambaixadora” d’Andorra, i ajudar-la amb les despeses generades per les necessitats de la seva preparació en els conceptes en què la Federació no disposi d’ajudes econòmiques de programes subvencionats pel ministeri encarregat dels esports o per altres entitats públiques o privades.

El Ministeri col·labora així en la millora qualitativa del rendiment esportiu de l’esportista amb l’objectiu que pugui consolidar l’estatus de jugadora professional dins del circuit mundial de tennis femení.