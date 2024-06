L’MCTA organitza un taller per a decorar els mòbils amb elements marins

Cartell anunciador del taller de mòbils musicals (MCTA)

Al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), aprofitant l’arribada de l’estiu, la decoració dels telèfons mòbils tindrà una relació directa entre el mar i les obres d’art que conformen el grup de la polifonia de l’actual exposició “SONS. Analogies musicals a la pintura”, que acull l’equipament cultural escaldenc.

D’aquesta manera, s’ha programat un taller familiar que proposa als assistents el repte d’utilitzar petxines i cargols de mar per a recrear els instruments mòbils i transportar-los en un ambient de platja, com en les obres Parasol de Maria Girona, Pescadors a la platja de Ramón Sanvisens i Platja de las Arenas de Cecilio Pla i Gallardo.

Per a prendre part en el taller s’ha de fer reserva prèvia. Aquest se celebrà dissabte, 15 de juny, i es pot escollir entre 4 sessions, dues al matí i dues a la tarda: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h. El preu és de 2 euros per persona. Les inscripcions s’han de fer a reserves@mcta.ad o al telèfon 800 800. És una activitat a partir dels 4 anys i els menors de 12 anys hauran d’estar acompanyats per un adult.