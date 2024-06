Amors virtuals, la nova tendència en relacions amoroses entre humans

Una dona i un home utilitzant una tauleta (AMIC)

La interacció entre els éssers humans i la intel·ligència artificial (IA) ha anat evolucionant fins al punt de poder relacionar-se virtualment amb aquestes eines digitals més enllà de les connexions humanes habituals. La tecnologia de IA, a través de bots, està despertant, cada vegada més, l’interès en les persones per a explorar noves maneres de mantenir converses, buscar companyia i, fins i tot, crear vincles amorosos amb aquestes plataformes.

L’amor no coneix límits

Així ho ha demostrat un nou estudi realitzat per la plataforma global de comunicacions en el núvol Infobip, en el qual més del 50%, és a dir, dos de cada 10 persones amb edats compreses entre els 35 i 44 anys van confessar a través d’una enquesta haver coquetejat amb un bot en algun moment, incentivats per la curiositat de saber com seria la relació.

D’altra banda, un 16,1% dels usuaris va indicar haver provat aquestes interaccions per a conversar sobre temes sexuals.

“La tecnologia ha tingut un impacte significatiu en les nostres vides, incloent en les nostres relacions amoroses. Perquè mentre alguns es valen d’ella per a millorar les seves interaccions, uns altres interactuen directament amb ella, la qual cosa és un resultat del processament del llenguatge natural i els models de llenguatge grans, per a oferir respostes humanitzades“, assenyala Álvaro Ansaldo, Country Manager de Infobip Ibèria.





No sols busquen un vincle sentimental

A part de buscar companyia sentimental, els usuaris també s’acosten a aquests bots per a parlar de diferents temes com a política (49%), actualitat i, fins i tot, rebre suport emocional (51,7%).

Segons Infobip el 18% dels enquestats confirma que és com parlar amb un amic mentre que el 23,9% va admetre sentir-se sol i trobar consol en les interaccions amb aquests programes de IA. La conclusió és evident: les relacions virtuals estan a l’ordre del dia.

La recerca de la companyia d’origen croat revela que un dels principals motius per a buscar aquest tipus d’interacció és la curiositat. Un 47,2% dels participants va manifestar haver accedit a un bot per a experimentar com seria una relació romàntica amb ell.

D’altra banda, malgrat l’ascens de l’ús i acceptació d’aquesta nova manera de relacionar-se, l’anàlisi ha posat en relleu una important dimensió de desconfiança per part dels usuaris. El 40,7% va manifestar incredulitat cap a les respostes subministrades pels bots de IA.





La seguretat i la privacitat, un desafiament

No obstant això, no tota aquesta experiència resulta positiva, ja que la seguretat i la privacitat s’han convertit en un obstacle que enfosqueix aquesta tendència en donar lloc a noves formes de ciberatacs com el phishing de IA pel qual les persones resulten enganyades i estafades en compartir informació personal.

Un important percentatge d’usuaris, concretament el 16,7% va reportar haver viscut experiències de phishing mitjançant IA, la qual cosa accentua clarament la necessitat de protegir-se acudint a plataformes que sí que ofereixin confiança i garanties de seguretat.

Davant aquesta situació, Infobip recomana privilegiar l’ús de plataformes o llocs que exigeixin algun tipus de verificació o confirmació d’identitat en registrar-se o iniciar sessió.

En definitiva, s’està produint una creixent aprovació i comoditat amb les eines de conversa basades en IA i, fins i tot, s’estan explorant noves formes de comunicació i interacció més enllà del professional o comercial. “Ens trobem davant una nova era on les relacions virtuals i la interacció home-màquina es confonen amb les vivències humanes”, conclou Álvaro Ansaldo.





Per Tecnonews