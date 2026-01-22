Esportistes del país participaran en un projecte europeu transpirinenc que analitza l’impacte de l’activitat física en la salut i l’entorn

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, acompanyat del cap d’àrea d’entitats esportives i esport d’alt rendiment, Kevin Poulet, ha assistit aquest dijous a la presentació del projecte europeu transpirinenc Presapter, celebrada a l’Hospital de la Cerdanya (Puigcerdà). Aquesta iniciativa compta amb la participació d’entitats d’Andorra, Espanya i França, i es desenvoluparà a la Cerdanya, el Capcir, l’Alt Urgell i Andorra.
L’objectiu principal és crear models predictius que permetin identificar i comprendre les relacions entre les pràctiques d’activitat física, l’estat de salut i les condicions ambientals, per tal de dissenyar estratègies de promoció de la salut adaptades als residents del territori pirinenc.
Les dades del projecte s’obtindran analitzant l’activitat de tres col·lectius: persones amb malalties cròniques, esportistes i població general. En aquest marc, la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports proposarà la participació d’una trentena d’esportistes del país, la majoria d’ells vinculats al programa d’esportistes d’alt rendiment (programa ARA), amb l’objectiu d’estudiar la seva activitat i comprendre com els afecta l’entorn on viuen i els seus hàbits. També s’analitzaran les dades de vint persones d’Andorra del perfil de població global. El seguiment es farà mitjançant un monitoratge continu de paràmetres d’activitat física i salut, combinat amb dades ambientals dels espais quotidians dels participants.
Aquest projecte, liderat per l’Université de Perpignan Via Domitia i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya – Pirineus (INEFC), compta amb la col·laboració de diverses entitats públiques i privades de França, Espanya i Andorra, com ara el Groupement Européen de Coopération Territoriale de l’Hôpital de Cerdagne, la Fundació Kilian Jornet, i el Govern d’Andorra.
POCTEFA és un programa europeu de cooperació transfronterera creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra. L’Àrea Funcional de Muntanya Est (AFME) és una de les cinc zones d’importància estratègica del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027) i es desenvolupa en el territori muntanyenc dels Pirineus a Catalunya, Occitània i Andorra.