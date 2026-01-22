Les nevades dels últims dies obliguen a cancel·lar les curses dels Nacionals d’Andorra de velocitat

Les nevades persistents dels últims dies han obligat a cancel·lar les curses de velocitat que estaven previstes a Andorra i que anaven a ser, a més curses, dels Nacionals de velocitat, tant en supergegant com en descens. Les carreres estaven programades per al divendres 23 i dissabte 24 de gener a la pista Àliga, però la neu caiguda ha deixat una pista excessivament tova com per a poder dur a terme la competició de velocitat, a més que la previsió no és positiva de cara als dies que estaven programats.
Així doncs, aquest matí de dijous, després d’una darrera inspecció de la pista, conjuntament amb el jurat FIS s’ha decidit cancel·lar tant el supergegant com el descens, proves que s’intentaran recuperar a la part final de la temporada.