Roger Puig, “out” a l’eslàlom de la Copa del Món a Feldberg, després d’enforquillar-se a la segona mànega

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, no ha pogut completar, aquest dijous, l’eslàlom (SL) de la Copa del Món disputat a l’estació alemanya de Feldberg, després d’enforquillar-se a la segona mànega quan faltaven només quatre portes per a arribar a meta. La cursa ha començat amb una primera mànega en què Puig no s’ha trobat del tot còmode. L’andorrà ha anat massa rodó a les portes, fet que li ha fet perdre molt de temps i l’ha situat provisionalment en l’onzena posició.
A la segona mànega, però, Roger Puig ha sortit amb més decisió i ha signat una baixada molt bona, amb un esquí més agressiu i buscant la remuntada. Malauradament, quan semblava que podia recuperar posicions, s’ha enforquillat a quatre portes de l’arribada i ha quedat fora de la classificació final.
Tot i el desenllaç, les sensacions de la segona mànega deixen un missatge positiu de cara a la pròxima oportunitat. La Copa del Món continuarà, aquest divendres, a la mateixa estació de Feldberg amb un nou eslàlom, on Roger Puig buscarà refer-se i completar una cursa sòlida.