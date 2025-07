Espècies en perill d’extinció: Tallanassos d’areny

Un exemplar de tallanassos d’areny mascle (Gencat.cat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

El tallanassos d’areny és una libèl·lula que presenta una coloració de color marró cremós molt críptica a les àrees de vegetació herbàcia seca, on es troben els exemplars lluny de les zones de reproducció. Tant la seva coloració clara com els apèndixs dels mascles al final del abdomen, fan que sigui una espècie difícilment confusible amb qualsevol altra a Catalunya. Està catalogada com una espècie en perill d’extinció.





Hàbitat

Es troba en aigües corrents i rius temporals en ambients àrids i semiàrids, especialment en zones amb abundància de sediments al fons. També habita en trams de riu amb bosc de ribera i vegetació helofítica ben desenvolupada.





Distribució

És un endemisme de la península Ibèrica i nord-oest d’Àfrica. A la península Ibèrica no és una espècie habitual i queda restringida principalment a la meitat sud, especialment a Andalusia, però també arriba a la zona nord-est peninsular, a l’Aragó, la Rioja, Navarra i Catalunya. A Catalunya només es coneix actualment al riu Segre, amb registres antics dels anys noranta al Priorat i de primer de segle al riu Ebre, que no han pogut confirmar-se.





Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.