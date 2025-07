Ho sabies? L’origen dels crocs

Dos parells de crocs (Getty images)

Els crocs van ser creats l’any 2002 per tres emprenedors nord-americans: Lyndon “Duke” Hanson, George Boedecker Jr. i Scott Seamans. Inicialment pensades com a sabates per a activitats nàutiques, es van fabricar amb un material especial anomenat Croslite, una resina de cel·la tancada lleugera, suau, resistent a l’aigua i antimicrobiana. El seu disseny ventilat i el pes lleuger van captivar ràpidament el públic, i els crocs van esdevenir molt més que unes simples sabates per al vaixell.

Els crocs es distingeixen per:

Material lleuger i flexible (Croslite)





Ventilació frontal que permet que el peu respiri





Plantilla ergonòmica amb suport per a l’arc plantar





Resistència a l’aigua i assecat ràpid





Colors i dissenys diversos





Els principals avantatges que presenten són:

Comoditat excepcional: Ideals per a persones que passen moltes hores dretes (com infermeres, cuiners o mestres).



Fàcil manteniment: Es poden netejar amb facilitat i assequen ràpidament.



Versatilitat: Es poden portar tant a casa com en exteriors informals.



Transpirabilitat: Els forats ajuden a evitar la sudoració excessiva.



Higiene: El material antimicrobià redueix la presència de males olors i bacteris.

Malgrat els avantatges, els crocs també tenen detractors que diuen que són lletges” i poc elegants, que no ofereixen el suport estructural suficient per a portar-los tot el dia en activitats exigents i que en terrenys irregulars o en condicions humides poden resultar relliscosos si no es porta la corretja de seguretat.