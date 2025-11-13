Espècies en perill d’extinció: Moreneta grisa

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
Els mascles de l’espècie moreneta grisa són diferents de les femelles (dimorfisme sexual). El mascle és blau platejat, amb un punt negre difús al mig de l’ala anterior (zona discal) i amb el marge fosc. La femella és marró també amb aquest puntet central a l’ala. El revers de l’ala és més semblant als dos sexes de coloració una mica més fosc als mascles, però amb un disseny similar. El més destacable al revers de les ales és una banda blanca que s’eixampla progressivament fins quasi a tocar del marge. Grau de protecció: en perill d’extinció.
Hàbitat
- És una espècie típicament d’alta muntanya, des dels 1.600 a 2.400 m d’altitud, que es troba a zones de clarianes de pi negre i avet en llocs relativament humits i a tarteres properes a torrents. Les erugues s’alimenten de Geranium sylvaticum.
Distribució
- És una espècie que es distribueix a les parts altes de les muntanyes alpines i a les terres fredes properes al pol Nord, és a dir, el Pirineu, els Alps, Fenoscàndia, Rússia i les parts centrals de l’Àsia. A la península Ibèrica, es troba localment al Pirineu central i oriental. A Catalunya, és una espècie molt localitzada a algunes localitats de la Val d’Aran i la Cerdanya, però la majoria de registres actuals se situen en aquesta primera comarca.
