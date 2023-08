Tremps, l’enginyera que ha creat un pòdcast per a visibilitzar talent STEM femení

Elisabet Tremps, enginyera i impulsora del pòdcast ‘She has a voice’ (cedida – AMIC)

“Volia generar un espai per a compartir pors, inseguretats i inspiracions” explica en una entrevista a Fulls d’Enginyeria, Tremps, qui reconeix que fa temps que donava voltes a aquesta idea abans de fer el cop de cap final per a començar a publicar. Ho va fer al setembre de 2022 i al novembre ja se la podia escoltar.

Creu que és una sort poder trobar dones referents i que cal donar a conèixer la seva trajectòria de manera que puguin exercir de “mentores” per a noies que vulguin fer una carrera tècnica. De moment, ha entrevistat dones – conegudes o no- del sector STEM, però aborda també temes relacionats amb la carrera professional, de promoció, de coaching i de mentoring.

Veu que a ella, que treballa en un sector molt masculinitzat, sempre li ha costat trobar referents que siguin dones. “Falten referents”, conclou. Està oferint el que li hagués agradat trobar al principi de la seva carrera professional. Pensa que explicant aquests perfils i aquestes opcions pot fer veure a joves estudiants que les enginyeries no són ni exclusives de nois ni tan abstractes, sinó que tenen impacte social i són creatives, i a més, que hi ha un ventall gran de possibilitats.

Tremps és enginyera de telecomunicacions i treballa a Telefónica Germany GmbH, a Munic, on viu des de fa quatre anys i tot aquest sector li ha vingut de nou. Per això reconeix que està aprenent de tot: editar àudios, entrevistar, fer portades, etc. Ho fa tot en el seu temps lliure i de moment està molt contenta amb l’experiència. “Estic aprenent una barbaritat”, assegura, “és com si estigués fent un màster”. És molta feina perquè, de moment, ho fa tot tota sola i veu que la recompensa és de formigueta a l’hora d’arribar a més oients. De cara al futur, Tremps voldria que el seu programa tingués més reproduccions i fos més interactiu, és a dir, que els oients l’escriguin i tingui ‘feedback’.





Enginyera a l’estranger

Ja fa quatre anys que Tremps, que en té 30, es va traslladar a Munic. Explica que la decisió li va costar de prendre perquè li feia respecte. A Barcelona hi tenia feina però volia “anar més enllà”. Una situació que compartia amb la seva parella. Després d’aquest temps creu que és una de les millors decisions que ha pres: “és un cop de realitat i humilitat”, diu Tremps, “ho recomanaria a tothom”.

Està convençuda que tornarà, però vol acabar “d’esprémer” l’experiència internacional abans de fer-ho. Potser ho fa amb un pòdcast d’èxit, amb una bona posició en una empresa del sector de les telecomunicacions o com a emprenedora. I és que Tremps és una de les confudadores de Squishy, una solució per a l’aïllament que pateixen els pacients ingressats per llargs períodes de temps que van idear amb cinc dones STEM més i que els va fer guanyar la hackató ‘Hack the hospital’ de la Mobile World Capital, el 2021.