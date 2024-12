‘Espai de Joc’ torna aquest Nadal a la Seu

Cartell anunciant el servei Espai de Joc (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell torna a posar en marxa per aquest mes de desembre, coincidint amb les festes de Nadal, l’Espai de Joc, un recurs municipal gratuït d’acompanyament i cura puntual d’infants de 3 a 12 anys (d’Educació infantil 3 a 6è d’educació primària) que té com a objectiu garantir el dret a la cura, facilitar la conciliació familiar, laboral i personal, i alliberar temps a les famílies.

Concretament, aquest recurs s’ubicarà al centre cívic El Passeig i donarà servei del 21 al 31 de desembre en horari de matí i tarda: de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores, excepte els dissabtes i els dies 24 i 31 de desembre que serà de 9 a 14 hores. Així doncs, ‘Al desembre, Espai de Joc’ s’oferirà als infants que ho necessitin diversitat de jocs, joguines i materials per a fer manualitats, per tal que puguin gaudir d’un espai d’oci i lleure de forma acompanyada. L’espai estarà dinamitzat per monitors i monitores del Consell Esportiu de l’Alt Urgell.





Inscripció i reserva de plaça

Per a fer ús d’aquest servei cal donar-se d’alta de manera telemàtica. Una vegada feta la inscripció ja es pot reservar plaça quan es necessiti, però amb una antelació de 48 hores. La reserva de plaça es pot fer via telefònica: trucada o Whatsapp al 697 107 855. També es pot fer enviant un correu electrònic a: espaidejoclaseu@gmail.com.





Espai de Joc

Recordar que aquesta iniciativa, que ja es va engegar l’any passat a la Seu d’Urgell, pretén generar espais de conciliació que facilitin l’empoderament de les dones, especialment d’aquelles que per determinades circumstàncies no disposen de mitjans o de xarxa suficient per a fer front a necessitats de cura i atenció dels infants que tenen a càrrec.

És per això, que l’Espai de Joc s’adreça al conjunt de la població, però especialment a un seguit de col·lectius que tenen accés prioritari: famílies monoparentals, mares/tutores en situació de violència masclista, en situació d’atur de llarga durada, i les famílies amb altres càrregues, responsabilitats de cures, entre d’altres.

Espai de Joc forma part d’un pla impulsat i finançat pel Ministerio espanyol de Igualdad i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, anomenat ‘Temps x Cures’. L’objectiu principal d’aquest pla és avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures.