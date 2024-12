Salva Cornella és 15è a l’eslàlom NJR de Pila

L’esquiador andorrà, Salva Cornella (FAE / arxiu)

El grup EEBE U19 amb els esquiadors dels Principat, Salvador Cornella, Martí Llort i Carlos Salinas, ha competit aquest dissabte, a Pila (Itàlia), a l’eslàlom NJR. Cornella ha finalitzat 15è, Salinas 56è, mentre que Llort no ha acabat la segona mànega. A la primera mànega, Cornella se situava 23è amb +1.88, mentre que Llort era 52è amb +4.17 i Salinas 64è amb +5.31.

A la segona mànega, Cornella millorava el seu esquí i feia el segon temps de mànega, per a remuntar fins la 15a plaça definitiva, amb +2.43 i amb 55.65 punts FIS, a prop dels seus actuals 51.73. Salinas, per la seva part, millorava vuit posicions a la segona, per a ser 56è amb +9.82 i 119,38 punts, sense arribar als seus actuals 108.33.

Amb aquesta cursa, l’equip tanca quatre dies de competició. L’EEBE U19 tornarà a la competició, amb tots els seus membres, del 21 al 24 Baqueira i Espot.