El BC Andorra acaba amb la imbatibilitat del Manresa a casa

Manresa 107 – Andorra 111 (ACB)

El BC Andorra segueix oferint una de freda i una de calenta aquesta temporada a la lliga ACB de bàsquet. Si la setmana passada perdia, a casa, contra un Zaragoza que no havia guanyat cap partit a fora, aquest dissabte, el conjunt del Principat ha capgirat totalment la truita i ha guanyat (107-111) on ningú ho havia fet aquesta temporada, al Nou Congost, a la pista del Manresa on, entre d’altres, hi han perdut equips com l’Unicaja i Barça.

El primer quart ja ha estat tota una declaració d’intencions dels dos equips, oferint un bàsquet alegre, ràpid i amb bon encert, si Manresa era millor amb punts dins la pintura, Andorra ho era escollint molt bones seleccions de tir de Chougkaz i Radicevic i, sobretot, amb grans jugades individuals d’un Jerrick Harding que avui dissabte ha estat imperial, acabant amb 36 punts. El primer quart finalitzava amb un empat a 26.

Al segon quart, els andorrans encara han premut una mica més l’accelerador en atac, fent 33 punts en aquest segon període pels 23 dels manresans. L’exManresa, Jerrick Harding, ha portat absolutament de corcoll la defensa dels del Bages.

Gràcies al gran encert dels de Lezkano -tècnic andorrà- en aquest segon quart, des de la línia del triple i des dels tirs lliures, arribant amb un 16 de 16 abans del descans, això ha permès que els del Principat marxin als vestidors amb un 49-59 a l’electrònic.

A la represa -tercer període-, els andorrans han seguit eixamplant les diferències en el marcador arribant fins als 23 punts de distància (53-76), també gràcies a un Felipe dos Anjos que ha anat de menys a més en l’encontre, acabant amb 15 punts. Destacar, igualment, a un bon Rafa Luz que no ha anotat, però que ha repartit 10 assistències i, sobretot, un Chumi Ortega que ha estat un autèntic mal de queixal per als manresans, recuperant moltes pilotes per als tricolors.

Tot i el bo del BC Andorra durant el matx, al Nou Congost els partits són molt llargs i el jove Mario Saint-Supery, ha fet despertar als de Diego Ocampo per a acostar-se fins al 75-87 al final del tercer quart.

A l’últim període, el pavelló dels del Bages era una autèntica caldera, sobretot amb els 6 triples seguits dels manresans que escurçaven la diferència a només 3 punts a tres minuts per al final (99-102). L’encert des de la línia dels tirs lliures i la precipitació local per a buscar llançaments ràpids han acabat de sentenciar el partit a favor dels tricolors (107-111).

El proper compromís de lliga del BC Andorra serà al Palau Blaugrana, el diumenge, 22 de desembre, contra el Barça de Joan Peñarroya.





Anotadors Manresa: Álex Reyes (8), Bodian Massa (8), Marcis Steinbergs (8), Cameron Hunt (17), Dani Pérez (5), Santiago Vescovi (5), Moussa Sagnia (2), Oleg Hustak (0), Mario Saint-Supery (20), Derrick Alston Jr (9), Renit Obasohan (22), Emmanuel Cate (3).

Anotadors Andorra: Rafa Luz (0), Tunde Olomowiya (4), Jerrick Harding (36), Stan Okoye (6), Nikos Chougkaz (16), Chumi Ortega (5), Felipe dos Anjos (15), Kyle Kuric (6), Nikola Radicevic (14), Sekou Dombouya (9).