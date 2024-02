Escaldes tanca el tercer trimestre de 2023 amb un superàvit de 2,3 milions d’euros

Quim Dolsa i Rosa Gili (Comú d’Escaldes)

La sessió de Comú d’Escaldes-Engordany d’aquesta tarda de dijous ha estat marcada per l’aprovació de l’execució pressupostària del tercer trimestre del 2023. En aquest sentit, la corporació tanca els mesos de juliol, agost i setembre de l’any passat amb un superàvit de 2,3 milions d’euros. Així, de les setze liquidacions que el Comú ha de fer durant el mandat, quinze han estat sempre tancades amb superàvit.

La principal dada a destacar passa per l’endeutament. I és que el Comú continua la seva tendència baixista. Així, a 30 de setembre del 2023, el total de préstecs històrics comunals (contrets per anteriors equips polítics) se situen en els 3,4 milions d’euros (1,4 milions d’euros menys respecte al segon trimestre del 2023), el que representa un 11,07% de la mitjana d’ingressos dels últims 3 anys sobre un màxim permès per llei del 200%. En aquest sentit, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat que es tracta de la ràtio més baixa del Principat, el que demostra la “bona salut financera” del Comú.

Respecte al capítol d’ingressos, aquest se situa durant el tercer trimestre del 2023 en 25,7 milions d’euros. Bona part d’aquesta xifra prové dels capítols referents als impostos directes i el de taxes i altres ingressos. Sobre aquesta qüestió, el cònsol menor ha remarcat que, “contràriament al que a vegades es pensa, els comuns no només funcionen quan la construcció es dispara” i, de fet, ha explicat que els ingressos per aquest concepte són inferiors respecte l’any precedent. Així, Quim Dolsa ha destacat en aquest capítol el bon funcionament dels ingressos provinents dels aparcaments.

Un altre dels punts tractats en sessió de Comú passa per donar llum verda a l’inici d’un procediment de permuta d’una parcel·la de 116 metres quadrats ubicada dins l’aparcament del Pouader. Aquesta parcel·la que cedeix la corporació, en benefici d’una altra, servirà per a eixamplar el carrer de la Salita.

En la sessió d’avui dijous també s’ha aprovat el nomenament de Carles Bozzo Prats com a director del servei de circulació, de qui la cònsol major, Rosa Gili, ha destacat la seva “implicació i dedicació”.