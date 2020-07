Escaldes-Engordany vol una festa major familiar i evitarà activitats que generin transmissió del virus

A hores d’ara els comuns treballen en el disseny dels programes de les respectives festes majors tenint en compte que d’un moment a l’altre poden canviar les circumstàncies. Cada comú presentarà una proposta que haurà de ser validada pel Govern. Aspectes com les barres, com evitar contacte en balls popular o aglomeracions als concerts on la gent té ganes de ballar seran un repte per a la imaginació dels organitzadors. A Escaldes-Engordany tenen clar que els més petits tindran atraccions i que els tocarà controlar que la festa no es traslladi a altres espais per fer-hi ‘botellón’.